Martin Winterkorn, fostul CEO Volkswagen, acuzat oficial de "conspiratie" si "frauda" in SUA in scandalul Dieselgate Martin Winterkorn, fostul CEO al Volkswagen, a fost acuzat oficial in Statele Unite de "conspiratie" si "frauda" in scandalul software-ului de pacalire a testelor de emisii. Germanul nu poate fi insa arestat daca nu paraseste tara natala.

Mai multe despre SUA, frauda, Volkswagen, conspiratie, dieselgate, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

azi, 18:39 in Auto, Vizualizari: 30 , Sursa: 9am in