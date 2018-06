Mii de susţinători ai comunităţii LGBT au ieşit în stradă pentru drepturile lor. Evenimentul are loc în fiecare an şi îşi propune să atragă atenția opiniei publice asupra celor care susţin relaţiile între persoane de acelaşi sex.

Bucharest Pride 2018 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Peste patru mii de persoane au participat în acest an la Mitingul Diversității. În București este a 14-a ediție a acestei manifestări.

Coloana s-a pus în micșare de la Piața Victoriei, pe traseul Calea Victoriei până la Piața Universității.

Participanții au venit... citeste mai mult

azi, 11:05 in Actualitate, Vizualizari: 41 , Sursa: TVR in