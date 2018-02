MARSH Claims Excellence a rezolvat daune de 10 mil. EUR in 2017

MARSH Claims Excellence, divizia de consultanta pentru daune complexe a MARSH Romania, unul dintre cei mai mari brokeri de asigurare din piata, s-a implicat, in calitate de consultant, in favoarea a 6 companii afectate de evenimente care au provocat daune majore pe parcursul anului trecut.

Valoarea cumulata a daunelor acceptate la plata, pentru care MARSH a reprezentat companiile pagubite, pe parcursul anului trecut a depasit 10 milioane de euro.

MARSH Claims Excellence s-a implicat in calitate de consultant si a reprezentat companiile pagubite in toate etapele legate de gestionarea daunelor inclusiv in negocierea cu... citeste mai mult