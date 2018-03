MARSEILLE - LYON LIVE în Ligue 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Olympique Marseille și Olympique Lyon își dispută derby-ul etapei a 30-a din Ligue 1, LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe DIGI ONLINE, de la 22:00.

MARSEILLE - LYON LIVE în Ligue 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Marseille are ocazia de a se distanța în lupta pentru locurile de Champions League și chiar să se apropie de AS Monaco, care ocupă locul secund ce asigură prezența direct în grupele Ligii Campionilor.

Olympique Lyon se află pe locul patru în clasament, cu 54 de puncte, la cinci în urma lui Marseille și are nevoie de o victorie pentru... citeste mai mult