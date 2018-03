Anul 2011 va aduce la Alba Iulia cel putin doua lucrari de mare anvergura. Prima este executata in latura de Vest a Cetatii Vauban si va cuprinde si zona din fata Catedralei Reintregirii. Cealalta lucrare care va fi atacata probabil tot in acest an se...

Monitorul de Alba, 12 Ianuarie 2011