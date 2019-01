Mark Zuckerberg a fost criticat pentru mesajul de Anul Nou de pe Facebook

Mark Zuckerberg a fost criticat pentru mesajul său disonant de Anul Nou. Conform Dailymail, aceasta a spus că vede un progres pentru Facebook după un an foarte greu al platformei.

După ce a încheiat un an tumultuos plin de scandaluri și prezențe în fața guvernului, Zuckerberg a spus în mesajul de final de an că a fost „mândru de progresul făcut” în legătură cu problemele Facebook.

„În 2018, provocarea mea personală a fost să mă concentrez în a rezolva cele mai importante probleme ale comunității... citeste mai mult

