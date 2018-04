Domestos, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, a inițiat concursul național ,,Susține igiena de nota 10,,. În cadrul acestui concurs, elevii din ciclul primar și preșcolar au avut de realizat sub îndrumarea profesorilor, învățătorilor sau a educatorilor lucrări ce ilustrau semnificația igienei de nota 10, precum și modalitățile de combatere a virusurilor și bacteriilor. Tema sub care s-a desfășurat această inițiativă a fost ,,Fii ajutor de Căpitan și învinge microbii!,, Printre premianți s-au numărat și elevii din clasa a II-a C ai Școlii Gimnaziale Numărul 3 Slobozia, participanți la concurs cu proiectul ,,Măriuța Hărnicuța,,. Copiii, coordonați de către doamna... citeste mai mult

