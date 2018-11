Antrenorul formaţiei saudite Al Shabab, Marius Şumudică, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coandă, că a primit o ofertă de a prelua echipa de fotbal CFR Cluj, dar a precizat că a refuzat pentru moment.

"Am avut nişte discuţii cu domnul Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj, Nelu Varga). Probabil simpatia e reciprocă. Dar deocamdată nu se pune problema să vin la CFR, eu sunt acolo (n.r. - la Al Shabab). În momentul de faţă mai am şi două oferte din Turcia, dar nu pot să le dau curs. Vreau să continui ce am început la Al Shabab.... citeste mai mult