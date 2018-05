Kayserispor, care ocupă acum locul nouă în Turcia, a anunţat printr-un comunicat că s-a despărţit de antrenorul Marius Şumudică.

"Ca urmare a unui schimb de opiniii cu domnul Marius Şumudică, am decis să o luăm pe drumuri diferite, despărţirea fiind de comun acord. Îi mulţumim profesorului nostru pentru ceea ce a făcut la Kayserispor", se arată în comunicatul celor de la Kayseri.

"În prima jumătate a sezonului am atins un nivel ridicat de succes, în conformitate cu dorinţele conducerii noastre. De asemenea, am obţinut 30 de puncte cu un fotbal foarte bun. Cu toate acestea, acelaşi succes n-a mai fost repetat în partea a... citeste mai mult

acum 54 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in