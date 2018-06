Dupa ce s-a vorbit despre o eventuala intoarcere a lui Marius Sumudica in Liga I, carismaticul antrenor in varsta de 47 de ani a semnat un contract pe 2 ani cu una din cele mai titrate echipe de fotbal din Orientul Mijlociu, Al Shabab Riad. Desi are 6 titluri de campioana in palmares, noua echipa a lui Sumudica nu a mai avut parte de un sezon perfect din anul 2012, terminand abia pe locul 10 la finalul sezonului trecut.

Patronii noului club isi doresc castigarea unui trofeu in sezonul urmator, iar pentru acest lucru ii ofera tehnicianului roman un salariu anual de 700.000 de euro, promitandu-i acestuia prime considerabile in... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Glasul Aradului in