Ionuţ Negoiţă caută să vândă Dinamo, iar Marius Niculae, fost atacant în Ştefan cel Mare, vine cu o propunere amuzantă. "Câinii" sunt în căutări, iar "Săgeată" ar putea aduce o infuzie importantă de capital. Niculae a spus, mai în glumă, mai în serios, că îi va propune lui Cristiano Ronaldo, pe care îl cunoaşte din vremea când erau colegi la Sporting, să investească la Dinamo.

"Am zis că îi voi propune, acum omul ştie ce face cu banii lui. Nu ştiu, are oameni în spate, o echipă care are grijă ce investiţii face, are holteluri, linii de parfumuri. Eu îi propun, vom vedea ce se va întampla", declarat Niculae.

Fostul atacant al... citeste mai mult