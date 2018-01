Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a demisionat Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat. Anuntul vine in contextul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, trebuie sa mearga in Parlament cu o noua echipa guvernamentala.

Politica „Decizia demisiei a fost luata avand in vedere contextul actual si va fi efectiva incepand cu data de 22 ianuarie, pentru a nu perturba obligatiile oficiale implicate de vizita in Romania, saptamana aceasta, a unei delegatii a Comisiei Europene”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene, potrivit Digi24.

In cele trei luni de mandat, ministerul condus de Nica a semnat... citeste mai mult

