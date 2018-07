Germania a parasit rusinos Cupa Mondiala din postura de detinatoare a trofeului. Nu ca ar fi prima oara in istorie cand campioana in exercitiu nu trece de faza grupelor. S-a mai intamplat cu Franta in 2002, cu Italia in 2010 si cu Spania in 2014....

Gazeta de Nord-Vest, 28 Iunie 2018