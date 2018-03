Clubul Sportiv al Armatei si-a facut echipa de fotbal si l-a numit in mod oficial pe Marius Lacatus in functia de antrenor coordonator. Astfel, echipa Armatei va juca din sezonul viitor in Liga a 4-a, iar obiectivul este ca in sezonul 2020 - 2021 sa...

Buna ziua Iasi, 12 Decembrie 2016