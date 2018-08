Marius Copil a jucat de la egal la egal cu fostul număr unu mondial, Andy Murray, în optimile de finală ale turneului ATP 500 de la Washington, însă după un prim set smuls cu revenire de excepţie în tiebreak, românul a trebuit să se recunoască învins. Scoţianul, reîntors în circuit după o operaţie la şold, a izbucnit în lacrimi la finalul partidei câştigate cu 6-7(5), 6-3, 7-6(4).

O scurtă greşită de arădean a pus capăt partidei, dincolo de ora locală 3:00 - marcând astfel un nou record pentru cel mai târziu finiş de zi la Citi Open.

Closing time!

In the latest #CitiOpen finish in history @andy_murray edges Marius Copil, 6-7(5) 6-3 7-6(4) to reach his 1st...

