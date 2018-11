Marius Copil, 28 de ani, continuă ascensiunea în clasamentul ATP. Marius Copil a urcat trei locuri în clasament, deși nu a jucat în ultima săptămână, după finala pierdut la Basel cu Roger Federer, 6-7(5), 4-6. Acum, Marius Copil se află pe cea mai bună poziție din carieră, 57. Copil are 888 de puncte, cu 77 mai puțin decât olandezul Robin Haase, locul 50.

Deși a pierdut finala de la Paris, 5-7, 4-6 cu Karen Khachanov, Novak Djokovic a trecut pe locul 1. Sârbul are 8.045 de puncte, depășindu-l pe spaniolul Rafa Nadal, care are 7.480 de puncte. Pe locul 3 este elvețianul Roger Federer, 6.020 de puncte.

sursa: gsp.ro

acum 43 min.