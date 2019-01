Marius Botan este de azi antrenorul Victoriei Carei

CSM Victoria Carei este echipa de pe locul 3 din Seria C a Ligii a 4-a la fotbal. Clubul sătmărean s-a despărţit de antrenorul Lulu Dragomir, iar de miercuri, 16 ianuarie, are un nou tehnician. Este vorba de Marius Botan, antrenor care s-a remarcat la Unirea Tăşnad, echipă cu care a câştigat campionatul judeţean şi a promovat în eşalonul al treilea.

După un an petrecut la Tăşnad, 2017, Marius s-a dus tot pentru un an, 2018, în Ungaria la Mateszalka. Iar acum s-a înţeles cu CSM Victoria Carei.

“Miercuri ne-am înţeles cu cei din... citeste mai mult