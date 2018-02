Marius Baciu, antrenorul principal al formaţiei Juventus Bucureşti, a declarat că speră în salvarea de la retrogradare şi le-a insuflat şi elevilor săi acest lucru. Tehnicianul a spus că jocul cu Botoşaniul a fost unul foarte disputat, iar rezultatul final, 0-0 a fost unul echitabil. „A fost un meci foarte disputat, am întâlnit o echipă foarte bună, cu pretenţii mari la play-off. Am avut şansă, dar puteam şi noi să marcăm, am avut câteva situaţii foarte bune. Am avut momente pe contraatac şi puteam surprinde Botoşaniul. Ştiam că vor ataca, că se vor bate pentru orice minge. Au avut o primă repriză în care ne-au dominat, dar în a doua repriză am... citeste mai mult