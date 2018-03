Simona Halep - Kristina Mladenovic 3-6/ 3-5 23:50 - Iata ca Simona face in sfarsit breakul si va servi pentru a ramane in meci. Si ce meci! 23:48 - Asa ceva se intampla mai rar in tenis. Mladenovic iroseste doua mingi de meci prin doua duble...

Evenimentul, 14 Martie 2017