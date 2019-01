Marilyn Manson, născut Brian Hugh Warner pe 5 ianuarie 1969 este un muzician american și artist cunoscut pentru imaginea sa controversată, scrie wikipedia.org.

Este vocalistul formației cu același nume. Actualul său nume este format din numele actriței Marilyn Monroe și criminalul Charles Manson..

În mass-media este caracterizat ca având o influență rea asupra adolescenților, iar stilurile ciudate în care își modelează și scrie versurile melodiilor l-au adus într-o situație proastă, in care a si vrut să ajungă sa demonstreze că are dreptate in melodiile pe care le-a făcut.







citeste mai mult