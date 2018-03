Londra ar putea pierde 10.000 de locuri de muncă bancare şi 20.000 de funcţii în serviciile financiare, pe măsură ce clienţii mută 1.800 de miliarde de euro active din Marea Britanie, pe fondul Brexit-ului.

Implicaţiile pentru Marea Britanie sunt substanţiale, deoarece finanţele şi serviciile profesionale conexe aduc în jur de 248 de miliarde de dolari pe an, reprezentând 12% din economia britanică.

Băncile Morgan Stanley, Citigroup Inc., Standard Chartered Plc. şi Nomura Holdings Inc. au ales oraşul german ca sediu... citeste mai mult