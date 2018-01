Marijuana in scop recreational, legala de la 1 ianuarie in California Utilizarea de marijuana in scop recreational este legala, incepand de luni, in California, care devine astfel cel mai mare stat american care legalizeaza comertul cu canabis, potrivit DPA.

Sursa foto: pixabay.com International Consumatorii pot cumpara in mod legal produse care contin canabis in orasele Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz, San Diego si alte cateva localitati, dupa ce California se alatura celorlalte sapte state si Districtului Columbia care au adoptat legi... citeste mai mult

