* Bank Leumi, First International Bank of Israel, Bank of Jerusalem şi Union Bank au anunţat că îşi înstrăinează participaţiile

Unii mari acţionari ai Bursei din Tel Aviv (Tel Aviv Stock Exchange - TASE) au convenit să vândă un total de 71,7% din titlurile pieţei, înainte ca aceasta să lanseze oferta publică iniţială planificată pentru anul viitor.

Bursa s-a oferit să cumpere titlurile de la acţionarii săi, care includ bănci comerciale şi de investiţii, înainte să lanseze listarea pe piaţa proprie. Acţiunile pe care le va cumpăra TASE sunt evaluate la 500 de milioane de şekeli (146 de... citeste mai mult

azi, 00:04