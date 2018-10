România a obţinut joi seara, la Vilnius, prima victorie din Grupa 4 a Ligii C dn cadrul Ligii Naţiunilor Unite, 2-1 cu Lituania, în urma unui gol marcat în ultimul minut, după o fază lucrată de Alex Maxim.

Invitat la ProTV. fostul atacant al naţionalei, Ciprian Marica (33 de ani), acum finanţator la Farul Constanţa, a evidenţiat câteva puncte slabe ale tricolorilor antrenaţi de Cosmin Contra. "Aveam nevoie de noroc. Cosmin va cantari foarte bine pe cine va miza cu Serbia, Mitrita n-a avut o zi excelenta, Maxim ar putea intra in locul lui. Maxim are... citeste mai mult

