• ieri au început Cursurile de Măiestrie Artistică Master Classes susţinute de celebra soprană Mariana Nicolesco •ediţia din acest an are dubla semnificaţie, de-a celebra Centenarul Marii Uniri şi totodată cei 650 de ani de atestare documentară a oraşului nostru, dar şi comemorarea unuia dintre geniile creaţiei muzicale, Gioachino Rossini, la 150 de ani de la trecerea sa la cele veşnice



Ieri, la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila au început Cursurile de Măiestrie Artistică, Master Classes, susţinute de celebra soprană Mariana Nicolesco în perioada 30 iulie - 5 august. Reunind un număr record de aproape 100 de tinere talente din mai multe ţări, ediţia din acest an are... citeste mai mult