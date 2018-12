Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a anunţat vineri că va lansa, în luna ianuarie, un nou partid, aflat la „stânga PSD-ului”.

„Dacă luaţi toate discursurile mele, o secundă nu am încetat să spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din ţară, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotărâri, dar m-am întors. Vreau să mă bat, de aceea am făcut şi acest partid, a cărui lansare o să o facem în luna ianuarie. Se numeşte Partidul Social Democrat Independent - PSDI şi cred că românii vor înţelege şi vom izbândi să ne debarasăm de aceste gunoaie care au... citeste mai mult

