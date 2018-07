Vicepreşedintele PNL Marian Petrache a declarat luni, după şedinţa Biroului Executiv al partidului, că întâlnirea dintre fostul copreşedinte al liberalilor Vasile Blaga şi mai mulţi foşti democrat-liberali a fost o ''gafă''.

El a mai precizat că a cerut, în cadrul şedinţei Biroului Executiv, organizarea unui congres al partidului, în vederea unei "clarificări doctrinare".

"Da, (Vasile Blaga - n.r.) a făcut o gafă, aceea a fost o gafă. (...) Am spus în interiorul partidului, ce am avut de spus am spus acolo. Nu cred că pot să dezbat problemele interne ale partidului afară. Nu e corect. (A făcut o gafă - n.r.) pentru că nu mai... citeste mai mult

acum 58 min. in Politica, Vizualizari: 43 , Sursa: Jurnalul National in