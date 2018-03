Marian Oprisan: Basescu si Maior l-au facut pe Ponta presedintele PSD

Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca era gata-gata ca Mircea Geoana sa-l invinga in alegerile prezidentiale".

"De fapt, romanii nici nu stiu daca Traian Basescu a castigat alegerile in anul 2009, pentru ca de castigat in realitate le-a... citeste mai mult