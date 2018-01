Marian Godina, despre suspectul pedofil: Nu imi explic cum a ajuns asemenea individ bolnav sa lucreze in politie Reactia lui Marian Godina nu a intarziat sa apara urma informatiilor potrivit carora barbatul suspectat ca a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc ar fi politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, informeaza digi24.ro.

Social "Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat si cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia si imi spusese ca autorul lucreaza la Brigada Rutiera. Am zambit initial, dar l-am luat totusi in... citeste mai mult

