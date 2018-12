Celebrul polițist brașovean are nevoie de ajutor, cu o situație mai puțin obișinuită. Marian Godină vrea să găsească o casă unui pui de pisică.

"Un brașovean a plecat azi cu mașina la serviciu și când a ajuns a observat că, fără să știe, a mai transportat pe cineva cu el. Pe acest pui de pisică ce era adăpostit undeva la motor și care, din fericire, s-a ales doar cu niște mustăți prăjite, perfect recuperabile.

Puiul are acum nevoie de un stăpân iubitor. Se oferă mâncare, căsuță, litieră etc.

O dorește cineva? Preferabil din Brașov. " , a scris Godină, pe Facebook, acolo unde a postat și o fotografie cu puiul de pisică.

citeste mai mult

acum 51 min. in Actualitate, Vizualizari: 23 , Sursa: Antena 3 in