Marian Dragomir: “Vom reusi sa atragem la Braila competitii sportive la cel mai inalt nivel”

Dupa cum spune “dragul” nostru primar Viorel Marian Dragomir, costurile bazinului Olimpic Braila au ajuns la cote majore, undeva in jur de 2.130.000 de euro, bani din bugetul Primariei Municipiului Braila.

Domnul Primar, ne-a dezvaluit suma alocata pana acum, dar nu a precizat si data finalizarii proiectului.

Se stie ca, firma bucuresteana “Midanne Invest Grup”, in urma unei licitatii, a castigat contractul de executie a Bazinului Olimpic. Contractul a fost incheiat in 2011, insa din lipsa de fonduri demararea prompta a fost... citeste mai mult

