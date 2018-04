Lucraile pe strazile neasfaltate din cartierele Pisc, Brailita, Progresu, Vidin si Lacul Dulce urmeaza sa inceapa in a doua parte a verii acestui an, dupa estimarea primarului.

Marian Dragomir a spus, in cea mai recenta conferinta de presa, ca exista doua contracte pentru cartierele Pisc, Brailita, Vidin si Progresu, respesctiv Lacu Dulce.

Totodata, edilul sef a mentionat ca procedurile pentru asfaltare au inceput in august 2016, dar din cauza contestatiilor nu s-au putu incepe lucrarile.

Momentan, pentru aceste lucrari s-au alocat doar 3.000.000 euro in 2017, diferenta necesara de bani urmand a fi alocatul din bugetul anului viitor.

