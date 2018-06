Marian Dragomir a interzis accesul autovehiculelor in Parcul Monument

In conformitate cu Dispozitia 1983/ 08 06 2018, se interzice accesul autovehiculelor in Parcul Monument din Municipiul Braila, pe perioada sezonului estival 15.06.2018 – 15.09.2018, in zilele de vineri, sambata si duminica, in intervalul orar 15.00 – 22.00, cu exceptia cazurilor cand sunt organizate competitii sportive la Stadionul Municipal.

Prevederile dispozitiei invocate mai sus nu se aplica autovehiculelor aflate in exercitarea atributiilor de serviciu apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Serviciului de Ambulanta, Ministerului... citeste mai mult