A fost o zi a marilor surprize la Wimbledon. După Petra Kvitova, şi Maria Şarapova a pierdut în primul tur la Wimbledon în faţa unei adversare necunoscute. Rusoaica Vitalia Ditacenko, locul 132 WTA, a trecut de Şarapova cu 6-7, 7-6, 6-4, după un meci de peste trei ore.

Şarapova, la fel ca şi Kvitova, ar fi putut apărea în calea Simonei Halep în sferturile de finală.

"Cu siguranţă am avut şanse de a câştiga meciul. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun meci al meu, mi-am creat câteva oportunităţi şi am fost la câteva puncte de a câştiga. Uneori te afli în... citeste mai mult

