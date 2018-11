Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu are o nouă previziune înfiorătoare despre un posibil cutremur devastator, ce se va abate în curând asupra Omenirii. Prezicătoarea care a știut totul despre tragedia din Colectiv spune că poate fi vorba de un tsunami, cu urmări devastatoare.

"19 Noiembrie 2018,ora 18,17! Dragii mei, în aceasta după amiaza in timp ce scriam aici pe Blog, vad inspre Apus luciul unei Ape, si cand spun luciu, spun ca era de o culoare alba, luminata parca de LUNA de pe Cer sau chiar de Soare.

Vedeam dragilor asa precum am privi acum dinspre stanga spre dreapta, vedeam cum Apa se ridica si se lasa imediat, precum ar face niste...

