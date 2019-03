„Nu mă pot relaxa! Mi-e frig! Am o stare de neliniște! Ce se întâmplă? Ce am pățit?”

Simt ca o avalanșă, am un sentiment de apocalipsă care mă cuprinde. Ceva e profund în neregulă, scrie Elena Manea, pe Republica.ro.

Văd lume care se agită în jurul meu, aud strigăte: „Fetelor! Fetelor! Pacienta cu AB4!”

Urlu din răsputeri: „Am zero, nu AB4!!!”

Aici se rupe filmul. Știu că am intrat într-o nouă operație, fiindcă cineva cerea acordul unei doctorițe, să îmi taie cămașa de noapte. Tocmai ieșisem de o oră și... citeste mai mult

