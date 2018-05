Amânări, clarificări, contestaţii, apeluri, anulări. Dar şi birocraţie şi lipsă de bani. Sau absorbţie de fonduri europene ca şi nulă. Plus incompetenţă câtă frunză şi iarbă.

Plus hoţii inimaginabile pe vremea vechiului regim.

Sunt principalele motive pentru care şoselele, căile ferate sau podurile din România au nevoie de mulţi ani de zile doar pentru a trece din faza de proiect în cea de şantier. Asta dacă vor trece vreodată.

Dincolo de frontiere, şi spre est chiar (că despre vest nu mai vorbim) se văd progrese de la an la... citeste mai mult