Joi, 08 Februarie, 22:41

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, anunță care are ceva probleme înaintea marelui meci cu FCSB de sâmbătă. Tehnicianul nu a putut susține azi normal ședința de pregătire și în plus, dezvăluie că are câțiva jucători cu probleme medicale.

"Din păcate, astăzi nu am putut să facem antrenament pe teren pentru că era plin de apă. Am făcut antrenament în sală şi sunt ceva probleme de sănătate.

Sunt doi-trei jucători care n-au venit, n-aş vrea să spun. Măine să văd dacă vor fi toţi băieţii să facem antrenament normal.", a spus Dan Petrescu conform TVR.

