Margareta, custodele coroanei „roșii”

Am spune că așchia nu sare departe de trunchi! Mai ales când „așchia" cu pricina nu e nici măcar a cincea spiță la roata „regalismului", ci o biată nuielușă de dud vânturată de sistemul „prezidențial" al actorașului Radu-consort. Sigur, după o asemenea reacție, am crede că duduia-custode a găsit printr-un sertar ordinul „Pobeda" primit de ăl bătrân. Care a plecat printre cei drepți, dar nu și-a luat cu el meritul de la Răsărit, ci l-a lăsat ca o umbră năpastă pe capul nostru... Și am putea clama faptul că poate Margareata cea... citeste mai mult

