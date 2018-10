Ilie Balaci a fost nevoit să-şi încheie cariera fotbalistică la 26 de ani şi jumătate, însă, paradoxal, nu această lovitură cruntă l-a măcinat pentru restul vieţii. Din contra! Balaci şi-a acceptat soarta cu o naturaleţe incredibilă, după cum a explicat şi pentru „Weekend Adevărul“ într-un interviu acordat în 2014: „Primul interviu l-am dat în septembrie 1973, eram la al doilea meci în Divizia A. Printre altele, m-a întrebat ce vreau să fac în fotbal. Şi am spus că în şase luni vreau să joc în echipa naţională. Aşa am făcut. Şi tot în interviul acela am spus că, la 26 de ani, când voi fi în plină glorie, mă voi lăsa. Ca să-mi ducă lumea dorul. Am greşit cu... citeste mai mult

azi, 06:48 in Sport, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in