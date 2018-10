S-a castigat premiul de categoria I la Joker. Biletul norocos a costat doar 8,5 lei si i-a adus posesorului acestuia un castig total in valoare de peste 4 milioane lei

La tragerea Joker de duminica, 14 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.840.971,39 lei (peste 824.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-054 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos, a castigat si premiul de... citeste mai mult

