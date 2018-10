Armata a demarat un proiect prin care încearcă să salveze Institutul Cantacuzino. Mihai Fifor a vorbit la Antena 3 despre etapele dificile care stau la baza procesului.

”Am preluat instituția pe 21 decembrie 2017, am intrat în pâine undeva la jumătatea lui ianuarie și am început cu eforturi serioase să încercăm să reconstruim ceva ăn teren foarte scurt. Nu am știut cu ce să începem, partea de infrastructură avea reale probleme, Un depozit și o clădire erau sechestrate de Parchet pentru tot felul de anchete, cu laboratoarele rămase fără acreditări. Ne puneam baza în... citeste mai mult