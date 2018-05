Marean(a), esti “curva” noastra! Nu simti asta cand un brailean trece printr-o groapa?

Doar cu ochii inchisi crezi ca suntem in anul 2018, in Braila. A pus dom’ Marean led-uri albe. Alea rosii costau mai mult, cred. Suntem atat de sarmani, ca nici experienta PSD cu oamenii fara un leu in buzunar nu-i de ajuns sa ne scoata din rahatul in care ne-am bagat, cu capul inainte, cand i-am votat si singuri si la “oferta” cu PNL. Am ramas cu mai multe probleme decat o culegere de Gheba.

Intrarile in orasul nostru sunt ca gaurile celor care stau la intrare sa faca sex pe un covrig. Zdrentuite, murdare si pline de bube. Mareane, sa stii ca un oras se cunoste dupa... citeste mai mult

acum 39 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Info Braila in