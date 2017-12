Duminica, 31 Decembrie, 16:01

Daniel Pancu (40 de ani) e idol pentru rapidiști și acest lucru l-a făcut să spună că cel mai mare regret al său e faptul că n-a putut juca în celebrul sfert de finală din Cupa UEFA dintre Rapid și Steaua, când roș-albaștrii s-au calificat mai departe.

"Au fost mai multe meciuri importante cu Steaua. Pentru mine e unul în care n-am putut să joc, ăla, sfertul uefantastic, pentru că jucasem la Beşiktaş şi nu am avut drept de joc, ăla e marele regret.

În rest am multe meciuri pentru că am pierdut de foarte puţine ori împotriva lor şi asta... citeste mai mult