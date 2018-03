Marea problema a automobilelor electrice In cartea tehnica a automobilului Nissan Leaf (100% electric) scrie ca la o singura incarcare poti parcurge 160 km. Specialistii de la revista britanica Focus s-au gandit insa sa verifice in mod concret lucrul acesta. Asa ca s-au suit intr-un Nissan Leaf in centrul Londrei si au parcurs un traseu variat ce a inclus strazi din capitala britanica, o portiune de autostrada, sosele aglomerate cu o singura banda pe sens si drumuri de tara. Dupa 120 km masina s-a oprit.

