Creşterea economiei zonei euro, inima Uniunii Europene, s-a înjumătăţit în trimestrul trei în raport cu cel anterior, în condiţiile în care Italia a stagnat, China încetineşte., iar producţia de maşini germane este împiedicată de noi teste, scrie Financial Times. PIB-ul uniunii monetare a crescut cu 0,2% în ritm trimestrial, potivit datelor Eurostat. Ritmul este sub aşteptările analiştilor care au participat la o anchetă Reuters. Ei anticipau menţinerea avansului din al doilea trimestru, de 0,4%. Şi în ritm anualizat creşterea de 1,7% a fost sub aştep­tări. Analiştii au esti­mat un avans de 1,8%.

