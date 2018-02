60 de milioane de euro... atat reprezintă bugetul Sălajului pe acest an. Consilierii judeţeni s-au intalnit, ieri, in şedinţă ordinară pentru a aproba atat bugetul propriu al Sălajului, cat şi pentru instituţiile aflate in subordinea Consiliului...

Salajeanul, 26 Ianuarie 2011