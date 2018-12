Antrenorul se teme de un teren prost ca urmare a temperaturilor scăzute din Moldova.





"Sper că gazonul va arăta bine, am înțeles că va fi înghețat. Mi-aș dori să nu dăm peste ce am dat la Sfântu Gheorghe, acolo a fost un teren foarte prost", a spus Dică, la TV Telekom Sport, referindu-se la înfrângerea cu Sepsi, 2-4, când gazonul îmbibat cu apă le-a pus mari probleme jucătorilor săi.



Antrenorul steliștilor a vorbit și despre revenirea echipei pe Arena Națională, eveniment care ar urma să se întâmple pe 22 decembrie.



"Am... citeste mai mult

azi, 08:41 in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Botosaneanul in