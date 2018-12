Marea bulgareala 2 - Supercursa saniutelor - 2D (dublat)

Perioada: 21 - 23 decembrie

Vineri: ora 12,30

Sambata: ora 10,30 si 12,30

Duminica: ora 10,30 si 12,30

• Regia: Benoit Godbout

• Gen film: Animatie

• Rating: AG

• Durata: 80 minute

• Premiera in Romania: 14.12.2018

Doua echipe, una a lui Frankie-Patru-Ochi iar cealalta formata din nou-sositii Zac si atleticul sau var Charly, incep pregatirile pentru cea mai spectaculoasa cursa de sanii a micului orasel in care locuiesc. Pentru ca sania fantastica proiectata de Frankie se dezintegreaza chiar inainte de a trece linia de sosire, acesta impreuna cu prietenii sai, demonstreaza ca Zac a trisat in timpul cursei astfel incat intrecerea sa se repetate. Cele doua echipe reiau... citeste mai mult