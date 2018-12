Deputaţii britanici vor supune la vot acordul de Brexit încheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeană înainte de 21 ianuarie 2019, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al premierului britanic, a doua zi după amânarea acestui vot, relatează AFP şi Reuters.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că Theresa May încearcă să rezolve impasul legat de acordul privind Brexit cât mai curând posibil şi intenţionează să obţină garanţiile de care are nevoie de la liderii europeni înainte de 21 ianuarie.

Premierul May a decis luni să amâne votul prevăzut iniţial pentru marţi în Camera... citeste mai mult

acum 59 min. in Externe, Vizualizari: 18 , Sursa: Replica in